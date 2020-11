Uomini e Donne, Veronica De Nigris e la notte d’amore con Nicola Vivarelli: «Intimità che però non è mai andata oltre»

La storia d’amore fra Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli, nata a “Uomini e donne”, si è conclusa. Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli si sono detti addio sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, con Nicola che ha parlato di una loro notte insieme.

Veronica De Nigris, che ha smentito, si dice molto delusa: “Ho 35 anni - ha fatto sapere al "Magazine di Uomini e donne" - i miei genitori che sanno benissimo che ho una vita sentimentale, ma ho anche un padre con il quale non ho una tale confidenza da dirgli certe cose. I miei hanno divorziato quando avevo sei anni e io e lui abbiamo un rapporto particolare. Per questo quell’ammissione mi ha messo in imbarazzo”.

APPROFONDIMENTI VERISSIMO Andrea e Arianna, da Uomini e Donne a Verissimo: «Prima di... CHI SI RIVEDE! Uomini e donne, Riccardo Guanieri torna in trasmissione, la reazione... NO MARIA... IO PARTECIPO! Uomini e donne, Tina Cipollari in quarantena: opinionista da casa via...

Tra di loro solo intimità (“Non negherei mai di aver fatto l’amore con una persona, perché di quello si sarebbe trattato arrivati a un certo punto. Tra noi c’è stata dell’intimità che però non è mai andata oltre”), che poteva trasformarsi in qualcos’altro: “Sarebbe successo di lì a breve, la sera stessa della sua ultima puntata probabilmente sarebbe successo, ma non era e non è mai accaduto”.

Ultimo aggiornamento: 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA