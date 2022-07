Uomini e Donne, Vittoria Deganello conferma il flirt con il calciatore Alessandro Murgia

Arrivano le conferme del flirt tra l'ex di Uomini e Donne, Vittoria Deganello e il calciatore Alessandro Murgia. A darne prova su Instagram è proprio l'influencer, che ha deciso di convidere, con un post, i momenti di relax con il suo nuovo fidanzato. Le foto immortalano un giro in bici a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, in sua compagnia appaiono le gambe e le braccia tatuate di Alessandro. Insomma, ormai è ufficiale, i due stanno insieme.

La frequentazione tra la Deganello e il centrocampista del Perugia è stata fortemente criticata, il motivo? Pare che Murgia abbia abbandonato moglie e figli per correre dietro alla bella Vittoria. Infatti il calciatore è sposato con la modella Eleonora Mazzarini, dalla quale ha avuto due bambini, l'ultimo nato 4 mesi fa.

Un colpo di fulmine che ha fatto perdere la testa ad Alessandro, rivoluzionando completamente la sua vita. Il web si è scagliato contro la coppia con commenti discordanti sull'unione tra i due, proprio sotto l'ultimo post della Deganello, che ormai non nasconde più il suo amore per Murgia.