Uomini e donne, Vittoria Deganello dopo la paura per il coronavirus: «Tampone negativo»

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sintomi sembrava quelli, ma, ex corteggiatrice di “”, non ha il. Solo qualche giorno fa Vittoria aveva confidato di essersi sottoposta al tampone proprio per timore di aver contratto il covid-19, sentendosi stanca, con la febbre ed essendo stata vicina a una persona contagiata.A dare la notizia proprio lei attraverso le storie di Instagram con un post che recita: “Finalmente - ha fatto sapere ai suoi follower - oggi è arrivato l’esito del mio tampone: NEGATIVO" .Il tempo trascorso ad attendere i risultati non è stato certo piacevole, ma tutto si è comunque risolto per il meglio: "Nonostante io stessi bene questa settimana di attesa non è stata il massimo. Ora sono decisamente sollevata e tranquilla per quanto lo si possa essere in questa situazione… che per nessuno di noi è facile. Vi ringrazio davvero di cuore per tutto l’affetto che mi avete dimostrato, siete stupendi!”.