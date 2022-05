Uomini e Donne, il 91enne Alessandro in esterna a Lecce: per lui c'è una nuova dama

Telecamere oggi pomeriggio in piazza Duomo a Lecce: la troupe di "Uomini e Donne", il noto programma di Maria De Filippi in onda ogni giorno alle 15 su Canale 5, ha fatto tappa in città per registrare un'esterna del simpatico Alessandro, il salentino di 91 anni già da qualche settimana approdato in studio per trovare l'anima gemella. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.

Alessandro - di lui sappiamo che ha sempre lavorato come sarto e che ha una passione smodata per Vasco Rossi - ha organizzato un'esterna all'ombra di piazza Duomo, prendendo un aperitivo nell'omonimo caffè con una delle partecipanti al programma che sta corteggiando. Chissà come la prenderà la povera Pinuccia, l'altra concorrente prima corteggiata e poi "scaricata" da Alessandro.