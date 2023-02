Uomini e Donne, anticipazioni del 3 febbraio. Gemma Galgani scaricata da Claudio Falghera: la reazione di Tina. Lite tra Riccardo e Gloria

Alle 14.45 è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. I fedelissimi telespettatori di Maria De Filippi non perdono neanche una puntata e ieri lo show ha ottenuto oltre il 28% di share. Numeri da far girare la testa ai big della televisione. Ecco quindi le anticipazioni della puntata del 3 febbraio 2023. Oggi grande spazio al trono over.

Tina Cipollari, ecco Claudio Falghera: il corteggiatore che fa girare la testa all'opinionista di Uomini e Donne

Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 3 febbraio

protagonisti a centro sudio saranno Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, di nuovo. La dama e il cavaliere hanno ricominciato a frequentarsi ma gli equilibri sono ancora precari. Nel corso della nuova puntata, Gloria racconta di aver ricevuto una telefonata in cui Riccardo parla dei propri sentimenti ammettendo di essere vicino all’amore. Alla domanda se si stia innamorando della dama fatta in studio, però, Riccardo va in crisi al punto da alzarsi e andare via.

Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia lo studio con Fabio Mantovani: stop alle crtiche? Le indiscrezioni

Claudio "scarica" Gemma

Grande spazio a Gemma Galvani. La dama, a caccia da anni all'amore della vita, sembrava essersi quasi rassegnata ma l'arrivo di Claudio Falghera si è voluta rimettersi in discussione. Il cavaliere ha perà attirato anche le attenzioni di Tina Cipollari, che dichiarandosi single si dice pronta a usxcire dallo studio con il 67enne.

Claudio, tuttavia, si sta dedicando alla conoscenze di altre donne tra cui anche Gemma Galgani. Nella scorsa puntata del dating show di Canale 5, la dama del trono over aveva ammesso di voler portare avanti la conoscenza, ma nell’appuntamento odierno, dovrebbe esserci un colpo di scena. Nuona delusione per Gemma. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata di U&D, Gemma e Claudio saranno protagonisti di un nuovo confronto al centro dello studio. Claudio, dopo aver conosciuto Gemma, annuncerà di aver deciso di chiudere definitivamente la frequentazione. Non abbiamo difficoltà a credere che lìopinionista brinderà a questa notizia.

Fosca Innocenti 2, stasera in tv (venerdì 3 febbraio) su Canale 5 l'ultima puntata: le anticipazioni. Ecco come finisce la seconda stagione

Chi è Claudio Falghera, il cavaliere che piance anche a Tina

L'uomo è arrivato solo da un mese in studio, ma il suo curriculum ha fatto girare la testa a tutti (Tina Cipollari compresa): discendente di una famiglia nobile di Venezia, l'imprenditore oggi vive a pesaro, dove ci sono solo alcune delle sue case. Negli anni ha collezionato circa 16 appartamenti, che attualmente tiene in affitto, garantendogli un’ampia rendita mensile. «Ho una villa con parco e piscina, una casa a Cortina, una a Riccione, il più grande club estivo dell'entroterra pesarese, con albergo, un ristorante e una discoteca». E’ un membro del Rotary Club International e realizza opere di beneficenza negli ospedali e non solo. Claudio è vedovo. Ha due figli ormai adulti che lavorano come avvocati. Ha raccontato di aver provato due volte un grande amore. Attualmente single è alla ricerca di una relazione stabile.

Quei due - Edda e Galeazzo Ciano, stasera in tv su Rai 3: il docu-film sulla drammatica storia d'amore della coppia simbolo del Ventennio

Lavinia Mauro e la scelta

Nella puntata che andrà in oggi oggi su canale 5 ci sarà però spazio anche ai giovani. Si avvicina il momento della scelta per Lavinia Mauro che, dopo la crisi vissuta nelle precedenti puntate e culminata nella discussione con i suoi corteggiatori, ha deciso di andare avanti e vivere più serenamente quelle che dovrebbero essere le sue ultime puntate da tronista. Nel corso della nuova puntata, un filmato mostra la tronista raggiungere, in camerino, sia Alessio Campoli che Alessio Corvino. Non avendo mai nascosto il forte interesse che prova per entrambi, in camerino, Lavinia bacia sia Campoli che Corvino.

The Voice Senior, stasera in tv (venerdì 3 febbraio) su Rai1 lo show di Antonella Clerici: le anticipazioni

Una scelta che scatena la discussione in studio tra Lavinia e i due corteggiatori con cui la tronista non riesce a trovare un punto d’incontro. Cosa succederà? L'appuntamento con Uomini e Donne è oggi alle 14.45 su Canale 5