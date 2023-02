Uomini e Donne, Federico pronto alla scelta: ecco quando ci sarà. Oggi in studio arriva il nuovo tronista. Chi è

Ieri domenica 19 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni hanno il sapore di scelta. Federico e Lavina, i tronisti "young" di questa edizione sono rimasti con solo due corteggiatori ciascuno e ormai è questione di ore per capire con chi sceglieranno di abbandonare lo studio. C'è grande curiosità soprattutto per la scelta di Federico Nicotera, il ricciolino dagli occhi color mare. Vediamo le anticipazioni di Uomini e Donne.

Claudio Falghera abbandona Uomini e Donne. La stoccata di Maria De Filippi: «Non è una grande perdita»

Uomini e Donne, Federico vicino alla scelta

Li avevamo lasciati, la scorsa settimana, con la dichiarazione di Maria De Filippi che diceva che Federico era vicino a una scelta e tutti si aspettano che sarà proprio oggi il giorno della verità, ma probabilmente non sarà così.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, non c’è stata nessuna scelta da parte di Federico e Lavinia.

Luca Daffrè, età, vita privata e Instagram: ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il video: «Non fatemi uscire da qui single anche stavolta»

Federico, al termine della scorsa registrazione, è andato da Alice e da Carola nei camerini e ha discusso con entrambe. Alice è convinta che Federico sceglierà Carola (e anche il web) mentre quest’ultima ha esternato i propri sentimenti tramite una lettera. Federico ha scelto di ballare con Carola e Alice non ha trattenuto le lacrime. Ora Federico si dice pronto alla scelta, che sarà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima probabilmente da quanto riporta l'esperto social. Chi sceglierà Federico?

Temptation Island torna dopo due anni: via ai casting 2023. E potrebbe esserci ancora Filippo Bisciglia a condurlo

E Lavinia a che punto è

Lavinia, invece, ha portato in esterna solamente Alessio Campoli. In studio, la tronista si è lamentata per il fatto che Alessio Corvino non si è ricordato della festa di San Valentino. Nonostante ciò, Lavinia ha deciso di ballare con lui.

Renato Zero contro Rosa Chemical e il bacio a Fedez: «La colpa è di chi lo fa cantare»

Il nuovo tronista

Nel corso della registrazione, è stato presentato anche un nuovo tronista: si tratta di Luca Daffrè. Luca Daffrè è nato a Trento nel 1994 (ha 29 anni), ma da 5 anni ormai vive a Milano. Luca è particolarmente legato alla sua famiglia, ai suoi genitori e suo fratello Andrea.

Il ragazzo, come ha affermato nel suo video di presentazione per Uomini e Donne, ha fatto della sua più grande passione (la musica) il suo lavoro: è un talentuoso deejay. Inoltre ha una laurea in scienze motorie e lavora come personal trainer. Non è nuovo alle partecipazioni ai programmi della De Filippi. Nel 2018 ha preso parte a Temptation Island nelle vesti di tentatore, e nello stesso anno è approdato negli studi di Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella (che ha scelto alla fine del suo percorso Andrea Dal Corso).

La diretta del dating show condotto da Maria De Filippi è oggi dalle 14.15 su Canale 5