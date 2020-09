Uomini e Donne, scintille tra Costantino e Iolanda: «Abbiamo fatto l'amore». Lei: «Non me ne sono accorta»

Non c'è pace tra Iolanda e Costantino. I due sono tornati a confrontarsi nello studio di Uomini e Donne dopo che nella scorsa puntata c'erano state delle incomprensioni sulla presunta poca passionalità di Costantino. La coppia ha continuato a frequentarsi, ma le cose non sono andate bene. La storia tra i due dunque sembrerebbe finita definitivamente.

«L’ho mollata io perchè non mi piace quello che ha detto perchè noi abbiamo avuto una bella intimità e siamo andati oltre il bacio», ha dichiarato Costantino che spiega di non aver "digerito" l’atteggiamento di Iolanda la quale avrebbe negato tutto quello che c'è stato tra i due. «Io se vado oltre il bacio e non siamo andati oltre è perchè hai dormito tutto il tempo, le cose devono restare tra me e te perchè a casa ho una famiglia. Io ti ho chiesto di andare via e mi hai detto no”, ha replicato Iolanda dopo essere entrata in studio.

NON ME NE SONO ACCORTA SCUSA IN CHE SENSO #uominiedonne pic.twitter.com/arxX5KHXj9 — Giu (@psychogiu) September 29, 2020

Tra i due sembra essere finita davvero. Troppo grandi le incomprensioni e le differenze caratteriali. «Ma cos’è successo tra voi due?», chiede. «Abbiamo fatto l’amore», svela Costantino. «Non me ne sono accorta», risponde Iolanda. «Hai le prove? E’ la tua parola contro la mia», sbotta Iolanda che poi si scaglia contro Simone che difende Costantino. «Ma allora con chi ti sei accoppiato?», cerca di sdrammatizzare Tina Cepollari in studio, rigirando il dito nella piaga.

Lacrimo#uominiedonne — • 𝓢𝓲𝓵 • ☕️🦄 (@_lasilviaaa) September 29, 2020

