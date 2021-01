Uomini e Donne, l'ex tronista vince il posto al Comune: poi viene «misteriosamente» scartata

Prima è risultata vincitrice della selezione per il posto di messo comunale a Vittorio Veneto (Treviso), poi, due mesi dopo, è stata scartata. Ufficialmente per «prova pratica non conforme alla traccia», ma le voci che circolano in città dicono che quel dietro-front potrebbe essere in qualche modo legato ad una sua passata partecipazione alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5. Anna Turchetto, prima idonea per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di esecutore amministrativo di categoria B al servizio affari generali del Comune di Vittorio Veneto, poi non più idonea, ha deciso di affidarsi ad un legale per fare chiarezza sull'accaduto. Ha anche interpellato il capogruppo Pd Marco Dus che, al momento, si è attivato con un accesso atti per ricostruire la vicenda. «Effettivamente testimonia Dus da verbale la signora risultava idonea, poi successivamente non più idonea senza una motivazione solida. Come mai prima era adeguata e poi no?».

LE TAPPE DELLA VICENDA

Il bando per il posto da messo comunale era stato indetto a gennaio 2020 dal Comune per il tramite di Veneto Lavoro, incaricato di predisporre la graduatoria dei candidati che poi il Comune ha successivamente convocato per procedere con la prova selettiva. Causa pandemia, solo il 9 settembre i candidati hanno potuto affrontare alla prova. «Sono risultata idonea il giorno stesso: un'ora dopo la prova ho ricevuto la telefonata che mi comunicava l'assegnazione del posto previa visita medica» ripercorre Turchetto. L'avviso prevedeva che, scorrendo la graduatoria, il primo che avesse superato la prova scritta e l'orale, sarebbe stato assunto. E così è avvenuto per Anna Turchetto. «Mi è stato comunicato che avrei iniziato il primo ottobre. Quando è arrivato quel giorno, non ho sentito nessuno. È passato il 2, poi il 3 ottobre, quindi ho chiamato in Comune per avere informazioni. Chi mi ha risposto, non sapeva nulla. Solo il 18 novembre sono stata ricontattata: mi hanno invitato a presentarmi in municipio il 20 novembre. Mi sono presentata davanti alla commissione d'esame racconta e mi è stato detto che si erano accorti di un errore insuperabile nel mio scritto. Dunque non ero più idonea per il posto di messo». Turchetto non si capacitava della cosa. E così si è affidata ad un legale e, parallelamente, ha interpellato il consigliere Dus.



I DUBBI

«Ancora non ho capito dice Turchetto quale sia l'errore insuperabile presente sul mio compito che, tra l'altro, l'ho disconosciuto perché quello agli atti non è da me firmato, mentre io al termine della prova avevo messo la firma sul foglio. Come si fa a dire che quel compito è mio?». Ora con tutta la documentazione in mano, Turchetto sta valutando se procedere con un ricorso. Al momento «una segnalazione alla Procura della Repubblica sarà fatta dice - Vorrei capire il motivo di questo cambio di giudizio».

