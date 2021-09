U&D, Giorgio Manetti single: «Ritorno con Gemma Galgani dopo il ritocchino? Pensi a migliorare la sua immagine cerebrale»

Giorgio Manetti torna single, ammette che gli piacerebbe partecipare a “Uomini e donne” e torna a parlare dell’ex Gemma Galgani, conosciuta proprio sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi.

U&D, Giorgio Manetti single. Ritorno con Gemma Galgani?

Giorgio Manetti è tornato single. L’ex storico corteggiatore ed ex fidanzato di Gemma Galgani a “Uomini e donne”, da poco passato al mondo del cinema, ha fatto sapere che tornerebbe nel dating show di Maria De Filippi, ma come corteggiatore di Isabella Ricci: «Vorrei invitarla fuori a cena – ha fatto sapere a “Nuovo” - Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gemma Galgani mostra il seno rifatto a Uomini e Donne. Tina... NON SI ACCETTA Uomini&Donne, Tina Cipollari e l’intervento di Gemma... IDEE CHIARE Gemma Galgani e il seno rifatto per un motivo preciso: «Con un...

Per Giorgio Manetti infatti Gemma Galgani è un “Capitolo chiuso”: «La Gemma che piaceva a me non c’è più. Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. Penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono».