Uomini e Donne senza Martina Nasoni: «Non ho rifiutato il trono, ho fatto una supposizione»

Daniele Del Moro è ufficialmente un nuovo tronista di “Uomini e donne”. Anche l’ex fidanzata Martina Nasoni, conosciuta all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello, che poi si è aggiudicata, ha sostenuto il provino per la trasmissione condotta da Maria De Filippi.





Alcune indiscrezioni però la volevano fuori per amore del suo ex Daniele e Martina è voluta intervenire dal suo account social: “Volevo specificare una cosa perché sto leggendo molte cose che vengono scritte – ha detto l’ex gieffina dalle stories di Instagram - Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione. Se me l’avessero chiesto non so se avrei accettato per via di una storia ancora non conclusa”.

In molti sulla rete si sono scagliati contro Daniele: “Vi chiedo di calmarvi tutti con i commenti e soprattutto con gli insulti nei suoi confronti perché sono cose mie. Non voglio assolutamente che inizi questo percorso con un mare di merd* addosso perché non credo porti a niente. (…) è una persona alla quale voglio molto bene e mi dispiace leggere tante cose brutte nei suoi confronti. L’unica cosa che voglio aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato”.

