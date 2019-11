Uomini e donne, il dietrofront di Ida Platano: «Ecco perché ho deciso di tornare con Riccardo Guarnieri»

Ultimo aggiornamento: 1 Novembre, 07:30

«Fino a qualche giorno fa ero molto titubante all’idea di ricominciare a frequentare Riccardo»,spiega le ragioni per cui è tornata assieme a. Di nuovo sul trono over diper cercare l’amore, ha invece ritrovato il suo ex che ha cercato di riconquistarla con una lettera. Al primo no di Ida è seguita la decisione di riprovarci.Aveva già fatto sapere che i suoi sentimenti sono cambiat . «Benché sia cambiato ciò che provo nei suoi confronti perché ci sono paure che mi frenano, faccio fatica a credergli e io stessa ho creato un’armatura interna per difendermi da lui» - ma alla fine al cuor non si comanda: «Tuttavia ho deciso di lasciare il programma con Riccardo – ha spiegato al Magazine di Uomini e donne - perché voglio darmi, darci, questa possibilità e ho la volontà di mettercela tutta stavolta. D’altronde io Riccardo l'ho sempre desiderato e, al netto dei miei dubbi, voglio provare a ricostruire qualcosa. Non voglio avere rimpianti perché questo amore che provo nei suoi confronti è sempre stato grandissimo».Ora comincia al vita di tutti i giorni: «Ci siamo sentiti ogni giorno, ma ancora non ci siamo visti. Io sarei voluta scendere a Taranto, ma alla fine abbiamo deciso di trascorrere insieme un weekend a Roma, a metà strada. Devio dire che sono più tranquilla, cerco di evitare le solite discussioni anche se quando parliamo è difficile non rievocare il passato e ogni tanto capita».