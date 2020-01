Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: «Morale a terra». E lei scoppia a piangere in tv

Dovevano sposarsi con tanto di anello e proposta in televisione, ma sembra proprio che Ida Platano e Riccardo Guarnieri, coppia nata sotto i riflettori nel trono over di “Uomini e donne”, condotto da Maria De Filippi, si siano lasciati di nuovo.

Ida aveva già dato qualche accenno, pubblicando nelle storie del suo account instagram post con canzoni romantiche ma tristi per poi confessare di avere il morale a terra. Le cose non sono andate meglio durante la registrazione del Trono Over, come riportano le indiscrezione presenti in reti. In studio per parlare della sua relazione, ha avuto una strana reazione proprio sulle domande che riguardano la sua dolce metà.

Quando le hanno chiesto di Riccardo, Ida non ha risposto e ha cominciato a piangere a dirotto. Inutili le richieste di spiegazione da parte del pubblico e dei protagonisti del programma perché l’ex dama non ha mai smesso di versare lacrime. Niente di ufficiale ancora, ma sembra proprio che la situazione sentimentale di Ida e Riccardo sia (di nuovo) quantomeno critica.

