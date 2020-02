Uomini e donne, lutto per Raffaella Mennoia. Il post per la morte del padre: «Spero ci incontreremo in altri mondi»

Un grave lutto per Raffaella Mennoia, storica autrice e collaboratrice di Maria de Filippi nei sui programmi, da “Uomini e donne” a “Temptation Island” Raffaella in realtà aveva già comunicato ai suoi follower lo scorso anno, nel mese di ottobre, di essere poco attiva sui social proprio per via delle condizioni di salute poco positive del padre.

A novembre invece aveva avvisato del suo spostamento nella struttura ospedaliera di Tor Vergata per via del peggioramento del suo stato: “Sta ancora molto male – aveva scritto - è stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata. Stiamo cercando di capire come evolve la situazione, però non sta sicuramente bene. Volevo ringraziare tutte le persone che continuano a chiedermi come sta mio padre”.

Poi il post che annuncia la triste dipartita. Un video in cui viene inquadrato il sole fra le due: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “VOGLIO PAPÀ” adesso come allora ripeto la stessa frase..Spero ci incontreremo in altri mondi ciao Papà’ la tua Gypsy”. A commentare anche il suo ex, Jack Vanore, con un "Sarà sempre con te".

