Uomini e Donne, Luca Daffré ha fatto la sua scelta: ecco quando andrà in onda. Gli spoiler

Torna oggi Uomini e Donne. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi. Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ora trapelano già le prime indiscrezioni. È di pochissimo tempo fa la notizia che il tronista Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e sulla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata ieri, 8 maggio il ragazzo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha scelto la sua compagna tra Alessandra, Camilla e Alice.

Luca Daffrè ha scelto Alessandra, che ha detto sì.

Quando va in onda la scelta

Ma quando andrà in onda la scelta? La registrazione con ogni probabilità andrà in onda nella giornata di domani, mercoledì 10 maggio 2023. La chiusura definitiva del programma, invece, è prevista per venerdì 12 maggio 2023.