Uomini e Donne lunedì 24 e martedì 25 aprile non va in onda: il motivo. Ecco quando torna il programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne lunedì 24 arile e martedì 25 aprile non va in onda. Il motivo? Il ponte legato all'Anniversario della liberazione italiana. Lo show di Maria De Filippi che già venerdì scorso non era andato in onda non sarà trasmesso neanche oggi, nè domani, ma tornerà su Canale 5 alle 14.45 mercoledì 26 aprile.

Stop a Uomini e Donne: il motivo

Nessuno stop legato a scelte di Mediaset ma solo giorni di "riposo" che la padrona di casa si è concessa. Al posto di uomini e Donne saranno trasmesse le repliche delle prime due puntate della seconda stagione de Luce dei tuoi occhi, la fiction di Anna Valle e Giuseppe Zeno che ha debuttato sulla rete il 12 aprile.

Gli spoiler

Intanto sappiamo già, visti gli spoiler che circolano in rete, che la puntata del rientro dal ponte della liberazione sarà molto infuocata. Si parla di una rissa (bloccata) tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Per scoprire cosa è successo bisognerà attendere la nuova puntata di Uomini e Donne che sarà trasmessa mercoledì 26 aprile alle 14.45 su Canale 5