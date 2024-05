Uomini e Donne, le anticipazioni: Ida Platano abbandona (senza salutare), l'addio al veleno di Ernesto Russo, Daniele fa la sua scelta

Oggi in tv, giovedì 2 Maggio, torna Uomini e Donne. Dopo lo stop di ieri per la Festa dei Lavoratori il daiting show condotto da Maria De Filippi sarà in onda su Canale 5 come sempre a partire dalle 14.40.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Nella puntata di oggi saranno pochi i colpi di scena, vediamo dunque le anticipazioni.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: le anticipazioni

La puntata di oggi, registrata lo scorso 15 aprile, sarà ancora incetrata su Ida Platano e il suo tormentato rapporto con Mario Cusitore, lo speaker radiofonico che continua ad essere il mirino di una serie di segnalazioni che minano, inevitabilmente, la sua credibilità.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: testa a testa tra Rai 1 e Canale 5, il Concertone sul podio, bene Fuori Dal Coro ma male La Pupa e il Secchione

A quanto pare nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che verranno mostrate probabilmente tra oggi e domani, è finalmente stato svelato che quella sera Mario Cusitore avrebbe passato la notte con la sua amica criminologa, Melissa un’ex corteggiatrice di Alessandro, a confermarlo sarebbe stata anche lei, raggiunta telefonicamente, tra i due però non sarebbe successo nulla, questo quanto si legge in rete. Di Pierpaolo Siano non si parlerà minimamente, il cavaliere non entrerà in studio perchè non ci sarà tempo e si parlerà solo di Mario. Insomma spazio oggi al Trono Over. invece, Diego e Jessica hanno deciso di continuare la loro conoscenza.

Ida abbandona il trono (senza salutare)

Il vero colpo di scena ci sarà invece tra qualche giorno. Ida abbandonerà il trono e Ernesto lascerà il parterre ma andiamo con ordine. Stando alle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 30 aprile, Ida Platano non sarà presente in studio.

Affari Tuoi si ferma, stop al programma di Amadeus su Rai 1: il motivo (e quando torna in tv)

Dunque, dopo avere smascherato Mario Cusitore e dopo la decisione di Pierpaolo Siano di andarsene, il trono di Ida si sarebbe concluso senza una scelta. Durante la registrazione non si sarebbe fatto alcun riferimento a loro. La bresciana tornerà il prossimo anno?

L'addio al veleno di Ernesto Russo

Nel frattempo scopriamo che Ernesto Russo avrebbe deciso di abbandonare il parterre. Il cavaliere sarebbe stato beccato in compagnia di altre donne. Di fronte all’ennesima segnalazione, il cavaliere ha questa volta deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Tornato sui social dopo l’addio, Ernesto ha poi deciso di pubblicare un messaggio tra il serio e il sarcastico, scritto sia in italiano che in inglese, che recita: «Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato». Un addio non proprio sereno il suo. Post che ha ricevuto anche il like di Mario Cusitore.

La scelta di Daniele

Daniele Paudice sarebbe vicino alla scelta, stando alle anticipazione, avrebbe fatto due esterne: una con Marika e una con Gaia. Nella registrazione di lunedì 6 maggio, che dovrebbe essere l'ultima di questa edizione, il tronista dovrebbe comunicare la corteggiatrice con qui vorrebbe abbandonare lo studio di U&D. Infine, Sabrina avrebbe lasciato il programma insieme a Fabio. Nonostante le critiche di alcune dame del Trono Over, i due sarebbero pronti a mettere alla prova la loro frequentazione fuori dal programma.