Uomini e Donne, Ida Platano assente in studio: «Delusa». Mario e Pierpaolo se ne vanno: le anticipazioni

Nuova puntata oggi in tv, lunedì 6 maggio, di Uomini e Donne e si parte con un colpo di scena: Ida Platano non sarà in studio. Secondo le anticipazioni che circolano in rete infatti la tronista sarà al centro dell'appuntamento del dating show nonostante lei oggi non sarà presente.

Uomini e Donne, le segnalazioni su Mario Cusitore

Mario Cusitore, corteggiatore della Platano, è ancora al centro di una segnalazione. L'uomo è infatti stato visto in compagnia di una ragazza bionda mentre usciva da un B&B e, nonostante sia stato scagionato dal suo barbiere, continua ad essere sott’accusa.

Tina, infatti, è convinta che non stia raccontando la verità e che la segnalazione della donna sia veritiera. Maria De Filippi comincerà la puntata mostrando quanto accaduto al termine della scorsa registrazione: Ida che raggiunge Mario in camerino esortandolo a svelarle il cognome della ragazza in questione. Mario, tuttavia, rifiuterà mettendo Ida di fronte ad una scelta: crederli o mandarlo via.

Ida non si presenta in studio

Poi la conduttrice manderà in onda un altro filmato registrato da Ida stessa che spiega le motivazione che l'hanno portata a scegliere di non presentarsi in studio.

Delusa e amareggiata la tronista spiega che non crede nè a Mario nè tantomento Pierpaolo Siano, l'altro corteggiatore.

I due ragazzi alla visione del filmato lasceranno poi lo studio. Cosa succederà? È questa la fine del trono di Ida Platano?