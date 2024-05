Uomini e Donne, Ida e Mario si dicono addio: Daniele ha fatto la sua scelta. «Che puntatona»: le anticipazioni

Ieri, lunedì 6 maggio 2024, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 dalle 14.30. Non sappiamo ancora quando tutto ciò che è accaduto nello studio del programma di Maria De Filippi ieri verrà mandato in onda (probabilmente a fine maggio) ma sappiamo che sarà una puntata decisiva. «Che puntatona» dice Lorenzo Pugnaloni su Instagram e lancia spoiler.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Il Clandestino vince (senza sforzo), disastro Auditel Isola dei Famosi 2024, De Martino piace sempre di più

Uomini e Donne, tra Ida e Mario è addio

Tantissimi i colpi di scena a Uomini e Donne.

L'attenzione è tutta sul trono di Ida Platano che sempre sempre più traballante, tra segnalazioni e ritiri la dama sembra non trovare pace. Ida torna in studio e incontra Mario Cusitore che chiede alla tronista una nuova possibilità. Dalle segnalazioni si scopre anche che il corteggiatore inoltre si sarebbe presentato sotto casa della Platano per dimostrarle quanto ci tiene a lei, ma lei sis arebbe rifiutata di scendere. Ida e Mario si incontrano in studio, ma per dirsi addio.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Greta maestrina ruba cocchi (3), Rosanna peperina (7), Marina «vola alto» in Italia (4), Daniele da clonare (8)

La scelta di Daniele

Spazio poi a Daniele Paudice, il ragazzo ha fatto la sua scelta. Prima di compiere il "grande passo" daniele ha deciso di fare un’esterna di un giorno in una villa insieme a Gaia e Marika. Nessun bacio ma solo voglia di schiarisi le idee. In studio Maria De Filippi mostrerà i Best Moments che il tronista ha passato con una e con l'altra corteggiatrice. Daniele chiama per prima Marika, chesi aspettava di non essere la scelta. Maria ha poi ha fatto entrare Gaia Gigli che è stata scelta e lei ha detto si.