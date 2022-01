Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio operata per la quinta volta al seno per una malformazione: «Spero sia l'ultima»

Ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori Samantha Curcio. L'ex tronista di Uomini e Donne, che ha abbandonato il programma di Maria De Filippi nelle braccia di Alessio Ceniccola (storia finita poco dopo), si è voluta far conoscere e apprezzare per la sua semplicità combattendo gli stereotipi della bellezza femminile. E con la sua personalità ha conquistato tutti. I suoi follower che ora sono 155mila, si sono però ultimamente preoccupati dell'assenza della tronista dai social e la preoccupazione è salita quando la ragazza ha postato una foto da un letto d'ospedale. Samantha è stata operata al seno per un intervento molto delicato ed è stata lei stessa a raccontare ai fan cosa le è successo: «Avevo una malformazione al seno e problemi causati da interventi precedenti nati proprio per sistemare la malformazione. Questo è stato il quinto (e spero ultimo) intervento»

La Curcio quindi spiega che non ha ceduto alle lusinghe del bisturi per compiacenza personale quanto per cercare di risolvere un grave problema: una malformazione al seno che la tormenta da molto tempo. È Samantha stessa a dire che nei prossimi giorni tornerà a parlare di quanto accuduto e della sua malattia assieme al chirurgo che l'ha operata

Non è la prima volta che l'ex tronista parla dei suoi problemi di salute: già tempo fa aveva raccontato di un suo intervento alla testa per rimuovere tre cisti. Tra i commenti al suo ultimo post di Instagram una follower le da il bentornato e Samantha fa sapere sul suo stato di salute: «Mi sto riprendendo, piano piano, grazie».