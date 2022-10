Uomini e Donne, puntata di fuoco. Ancora una volta, sono finiti al centro della scena Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La parrucchiera bresciana ha ormai messo da parte il cavaliere per conoscere altre persone del Trono Over. Al contrario, Guarnieri pare non voglia mettere un punto alla loro lunghissima storia.

Durante la scorsa puntata, 3 ottobre, Ida e Riccardo si sono confrontati nuovamente in studio. Riccardo ha avanzato delle accuse contro la sua ex dichiarando di non gradire i complimenti che solitamente rivolge ai suoi nuovi corteggiatori. A quel punto, è intervenuto Claudio, una delle nuove conoscenze della dama. Il quale ha consigliato a Riccardo di rimanere più «tranquillo», consiglio che ha fatto infuoriare lo storico cavaliere di Ida e che l'ha spinto a sfidare Claudio faccia a faccia.

Giusto in tempo, Maria De Filippi è riuscita a placare la situazione tra i due ed è intervenuta a favore di Claudio: «Ma non ti ha detto niente! Non provocavi, l’hai provocato. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Sei tu che non guardi in faccia le persone quando ti parlano. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato! C’è un problema di fondo: questo succede ogni volta che Ida esce con qualcuno. Non ti controlli, non ci vedi più. Ti va in fumo il cervello quando sai sono usciti insieme la sera. Cioè… la vostra è veramente una storia infinita! Ti conosco, sei dispiaciuto per quello che è successo. Non sei una persona cattiva», queste le parole della padrona di casa, che hanno evitato lo scontro fisico tra i due corteggiatori.