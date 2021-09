Uomini e Donne, il primo tronista gay Claudio Sona e il fidanzato Nick Corina: «La nostra è una storia d’amore seria»

«La nostra è una storia d’amore seria» dichiara Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e donne, in merito alla sua relazione con Nick Corina. Ospite di Trends&Celebrities, la trasmissione di RTL102.5 condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, racconta com'è nata la loro relazione: «Stiamo insieme da quasi due anni - racconta Sona -. Gelosia? Non siamo così ossessivi, magari ogni tanto ci lanciamo frecciatine su qualcosa che potrebbe generare preoccupazione».

Interviene anche Nick Corina, accanto a lui durante il collegamento, che rivela altri dettagli del loro incontro: «Non ho mai guardato Uomini e Donne. Ci siamo incontrati l’anno successivo alla sua uscita dal programma e non ci siamo minimamente calcolati. Poi, ci siamo scritti per caso su Instagram e da lì è nato tutto…». Dopo alcuni anni, Nick contatta sui social Claudio: «Lui è entrato a gamba tesa e ci sono cascato. Mi ha conquistato il fatto che non avesse assolutamente interesse nei confronti della mia popolarità».

Durante l'ospitata in radio, la coppia ha parlato anche del primo eliminato della casa di Cinecittà è Tommaso Eletti (ex volto di Temptation Island) che ha fatto discutere per la sua eccessiva gelosia. «Non concepisco i suoi comportamenti, ma mi stupisce di più la sua ex compagna Valentina, che accettava la gelosia che arrivava da un ragazzo. La popolarità? La volevano entrambi, a lei piacerà sicuramente fare parte di questo gioco», dice Sona.

E proprio l'entrata al GF Vip è un sogno comune ai due che sperando nell’ingresso in coppia, come concorrente unico. «Sarebbe carino, è una bella idea questa. Io e lui abbiamo due personalità diverse e questo potrebbe attirare pareri diversi. Certo, sarebbe una prospettiva divertente», dice. «Oppure La Talpa, che mi piace molto».

E poi spende qualche parola su Uomini e Donne: «Ha mantenuto la sua formula standard. Trovare l’amore in televisione è possibile, ovviamente le percentuali di riuscita sono molto basse. Gemma Galgani purtroppo è sfortunata, perché ha tante persone che le si avvicinano soltanto per cercare notorietà».