Valentina Nappi protagonista su Comedy Central: «Voglio eliminare la fame di sesso nel mondo»

Giovedì 23 Maggio 2019, 19:55

La comicità pungente e senza peli sulla lingua di Saverio Raimondo torna da venerdì 24 maggio alle23.00 con la quinta stagione di CCN (Comedy Central News), ogni venerdì su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128. Comedy Central sostiene da sempre la stand up italiana e il meglio della nuova satira, contribuendo negli ultimi anni a creare nuovi fenomeni: proprio come l’imperdibile e attesa nuova edizione di CCN, completamente rinnovata.Dietro la scrivania più “americana” della televisione italiana ritroveremo il suo comedian più amato:Saverio Raimondo, satiro feroce, politicamente scorretto che alla vigilia delle elezioni europee, aprirà la nuova stagione di CCN trattando temi legati all’UE come la moneta unica e l'uscita dall'Europa.A dare il via alla puntata una versione cartoon dello stesso Saverio Raimondo che in una breve animazione introdurrà ogni puntata con battute fulminanti sulla stretta attualità.Le interviste, da sempre uno dei momenti cult del programma, non saranno realizzate alla celebre scrivania, ma a bordo della CCN Mobile una limousine che porterà gli ospiti a fare esperienze sempre diverse e surreali. Protagonista della prima intervista, caratterizzata come di consueto da un’atmosfera semiseria e spiazzante, è Valentina Nappi, una delle pornostar italiane più apprezzate al mondo, non solo per il successo dei suoi film per adulti, ma anche per l'impegno sociale e le varie prese di posizione assunte negli ultimi anni su temi come la droga, l’immigrazione, la politica e rapporto uomo-donna.A completare il cast di CCN con le loro rubriche Michela Giraud, con un vero Corso di aggiornamento per gli Over 70 in questa prima puntata dedicato alle possibili conseguenze di un eventuale “Italiexit”, Martina Catuzzi in qualità della fashion blogger di CCN con la sua graffiante rubrica di moda, e Edoardo Ferrarioche si sdoppierà vestendo i panni dei due concorrenti di PopuList, il quiz che mette a confronto un radical chic e un populista.Tornano inoltre le Grandi Interviste Impossibili di CCN: con l'ausilio degli effetti speciali, Saverio Raimondo intervista in modo irriverente esponenti politici, giornalisti e icone del nostro tempo con esiti sorprendenti.Il protagonista dell’intervista impossibile sarà un’autentica istituzione della tv italiana: Bruno Vespa.CCN (Comedy Central News), commento satirico su temi d'attualità, è un’idea originale di Comedy Central Italia esportata poi in Spagna, Sud Africa e in Germania.Alla scrittura, oltre allo stesso Raimondo, lavorano Francesco Lancia, Marco Vicari, Chiara Galeazzi eStefano Pisani con l’amichevole contributo di Stefano Santucci.CCN è prodotto da Fremantle per Viacom International Studios, la regia del programma è di Maurizio Montesi, la scenografia è di Filippo Loy e la fotografia di Francesco Ciccone.Per seguire e commentare le puntate sui portali web social ufficiali di Comedy Central:Facebook.com/ComedyItalia, Twitter@COMEDYITALIA e Intagram @ComedyItalia.