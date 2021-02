Valeria Graci racconta l'aggressione dell'ex marito: «Dobbiamo avere il coraggio di accettare il fallimento»

Valeria Graci, ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso, ha aperto le danze della trasmissione il giorno di San Valentino: «Non ho amanti segreti, non sono stata a Dubai durante le vacanze di Natale, e non ho segreti da busta choc». Comica, attrice e imitatrice (anche della D'Urso) e conduttrice televisiva, ha raccontato un episodio toccante della sua vita, un racconto choc su suo ex, ma prima ha affrontato una tematica molto delicata: «Dopo la nascita di mio figlio è successa una cosa particolare. Ho scoperto di avere una malattia ereditaria, che colpisce le donne e che salta una generazione. Mio nonno non mi ha lasciato terreni ma questo. Dai trentacinque a quarant'anni si abbassa l'udito, ma si è destinati a usare delle protesi o fare un intervento. Ho avuto mio figlio intorno ai trent'anni e ho scoperto per questo di avere questa malattia genetica. Ho subito un intervento, e ora ho delle protesi in titanio nelle orecchie. Le altre le protesi le mettono da altre parti...».

Il post

Prosegue il racconto della Graci mostrando il post sui social in cui racconta l'aggressione che ha subito dall'ex marito: «C'è un tempo per sistemare tutto, e anche chi si occupa di questo. Quello che posso dirti è che bisogna avere coraggio, rimboccarsi le maniche, e dire basta. Che sia nella vita privata o nel lavoro, dobbiamo avere il coraggio di accettare il fallimento, può succedere, ma non è la fine della vita. Bisogna affrontare e trattare questi argomenti con grande rispetto. Io non sono diversa da un'altra donna, siamo tutte uguali. Io rido e scherzo, e di mestiere faccio questo, l'autoironia e la mia famiglia mi hanno salvato tantissimo. Bisogna a un certo punto fermarsi e capire che qualcosa non va. I miei genitori sono separati da quarant'anni, adesso sono insieme a Roma e hanno aiutato me e mio figlio a superare questo momento difficile».

