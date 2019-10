Vieni da Me, Valeria Marini crede a Pamela Prati: «È stata plagiata, giusto difenderla»

sta dalla parte di. Intervistata daa "", l'ex star del Bagaglino ripercorre le tappe della bufera mediatica che ha travolto la collega. «Ho cercato di contattarla in quel periodo e non ci sono riuscita - ha dichiarato la Marini -. L'ho vista quest'estate e mi sembrava plagiata, messa in mezzo... So che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Lei era ed è in buona fede, è un'artista degna di rispetto. Ha sofferto tanto, tutto questo è andato a suo discapito. È stata linciata, sono felice di averla difesa», dice la Marini.LEGGI ANCHE

In passato, tra le due artiste non sono mancati momenti di tensione: «Si può anche discutere, litigare. Non mi conosceva, c'era un gruppo di attori grandissimi. Pamela si è un pò ingelosita, poi ci siamo conosciute». Valeria Marini si sofferma anche sulle proprie vicende. «Ancora mi devo sposare. Già c'è stato un matrimonio? Era una prova generale. Alla Sacra Rota è stato annullato in 3 mesi», dice. Più recentemente, la soubrette è stata multata per aver "invaso" la Fontana della Barcaccia. «Ho commesso un errore, non si ripeterà. Spero che questa situazione serva per accendere i riflettori su uno splendido monumento», dice. Tra i programmi per il futuro, spicca il ritorno «in uno spettacolo unico di Pingitore, molto particolare, al Salone Margherita. Ringrazio ancora una volta Pingitore per avermi dato questa chance».