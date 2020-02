Valeria Marini scoppia in lacrime dopo la lite con Antonella Elia: «Non voglio mi mettano le mani addosso, le ho già subite in passato»

Valeria Marini scoppia in lacrime dopo la lite con Antonella Elia. Le due, all'interno della casa del Grande Fratello Vip hanno avuto un'accesa discussione tanto che la Elia ha spintonato la showgirl e l'ha fatta mettere a piangere. Valeria ha confessato di essere rimasta molto ferita da quel gesto.

Valeria e Antonella si stavano punzecchiando da tempo, la Marini aveva accusato la Elia di portare negatività all'interno della casa così quando la tensione è arrivata alle stelle è esplosa. Valeria ha però fatto una confessione choc a Paolo Ciavarro, Licia Nunez e Sossio Aruta: «Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subite in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente».

La Marini ha detto di aver subito violenze in passato, una confessione molto intima che però non ha voluto approfondire e che spiega la sua reazione alla spinta della Elia. Quale decisione verrà presa in merito dal Grande Fratello?

