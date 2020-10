Valeria Marini, la nuova canzone a Storie Italiane: «Canto per le donne vittime di violenza»

È stata ospite di Eleonora Daniele, su Rai1, nell’ultima parte della puntata di Storie Italiane di oggi Valeria Marini, dove ha parlato del suo brano ‘Boom’, che sta spopolando. “Con questa canzone ho scelto di lanciare un messaggio per aiutare le donne che vivono situazioni difficili e sono vittime di violenza. Ho voluto farlo con leggerezza: il brano ci invita a ritrovare il ‘boom’ che è in noi”. Ai microfoni di Storie Italiane Valeria Marini ha poi specificato: “Questa canzone è frutto di una collaborazione con l’associazione ‘Senza veli sulla lingua’, della quale sono testimonial assieme a Gessica Notaro. È questo il modo che ho scelto per affrontare un problema serio del quale, purtroppo, sentiamo parlare ogni giorno”.

Parlando del suo brano, Valeria Marini su Rai1 ha spiegato inoltre ad Eleonora Daniele: “Nel video appaio come una sorta di eroina che salva una donna bullizzata”. Nel corso della sua ospitata a Storie Italiane Valeria ha parlato anche della sua vita privata. Incalzata da Roberto Alessi, intervenuto in collegamento, ha rivelato di essere single, ironizzando “Sono fidanzata con il mio pubblico”, ma precisando subito dopo: “Non dico mai la verità sulla mia vita privata perché è un punto fragile per me. A volte le cose sono l’esatto opposto di ciò che dico”. Commentando, invece, la canzone, Roberto Alessi su Valeria Marini ha dichiarato: “È sempre stata l’esempio di come si possano affrontare con leggerezza temi anche molto pesanti. Come dice lei: con una magnifica bellezza stellare”. Prima della fine della chiacchierata con Eleonora Daniele, Valeria Marini ha annunciato in anteprima a Storie Italiane: “Presto uscirà un nuovo brano che ho registrato con un rapper internazionale”.

