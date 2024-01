Il pensiero di Valerio Lundini non fluisce in maniera lineare, ma procede a zig zag. Segue improvvise deviazioni, associazioni insolite, guizzi inattesi e complicazioni repentine. Il format di «Faccende complicate», una serie di dieci micro-inchieste con le quali il comico romano torna al suo pubblico su RaiPlay dopo tre stagioni esaltanti su Raidue di «Una pezza di Lundini», è lo specchio del suo modo di pensare.

Il comico più stralunato della televisione italiana si mette in viaggio per indagare su alcuni temi sociali e condurrà lo spettatore a zig zag tra situazioni reali e surreali. La struttura narrativa del racconto sarà sempre guidata dalla presenza di complicazioni. «Parto da un'indagine su qualcosa e, con dei pretesti, vado a visitare dei mondi che non hanno nulla a che vedere con il punto di partenza. Molte delle complicazioni delle storie che racconto vengono determinate da me. In poche parole, complico quelli che potrebbero essere dei meri reportage da cinque minuti», sottolinea lo stand up comedian che esordisce su RaiPlay con tre episodi disponibili da oggi che saranno seguiti dai successivi il 19 e il 26 gennaio.

In primavera il programma - un prodotto originale di Rai Contenuti Digitali e Transmediali firmato da Simona Ercolani per Stand By Me - potrebbe approdare su Raitre. Ogni puntata è ambientata in una città diversa. Questa volta si va da Napoli a Milano, da Torino a Roma, fino a Tirana in Albania.

«Se fossi rimasto in uno studio televisivo, qualsiasi cosa avessi proposto avrebbero detto che stavo rifacendo “Una pezza di Lundini”. Per questo ho deciso di fare una cosa diversa» spiega il comico e conduttore per cui qualcuno scomoda paragoni altisonanti con Renzo Arbore e a Nino Frassica, e in questo format è anche regista e autore.

«La differenza tra fare un programma in studio e uno itinerante è la pigrizia mentale», aggiunge: «Ho pensato che avrei scritto meno e improvvisato di più, ma in realtà non è andata così. Per ogni puntata ci sono 4-5 giorni di lavoro e poi ci sono i viaggi. La pigrizia mentale si è vendicata su quella fisica».

Lundini, dunque, girerà l'Italia e farà tante domande alle persone che incontrerà. Scoprirà come si elegge la nonna più bella, come nasce un successo discografico, come vivono gli ex paninari degli anni Ottanta. Due puntate sono girate a Napoli e lo porteranno dal Vomero ai Quartieri Spagnoli: «In un episodio incontro Mesaki, un ragazzo nigeriano che cerca casa ma non la trova», anticipa. «Viene discriminato a causa del colore della sua pelle e del suo orientamento sessuale. A un certo punto disperato esclama “Neanche nel Medioevo si viveva così”, cosa che a me suggerisce l'idea di portarlo a una rievocazione storica medievale a Volpiano, in provincia di Torino. Mentre nell'altro episodio cercherò di capire se è vera la leggenda del caffè sospeso. Con me nei bar verrà l'attrice bulgara Petya Bogdanova che, per sentirsi più integrata, deciderà di prendere lezioni di napoletano in un teatro in cui si insegna il napoletano di Massimo Troisi».

Tra i primi episodi disponibili sulla piattaforma c'è «Quel gioco simile alla dama», ambientato a Torino, in cui il comico entrerà nel mondo degli scacchi incontrando Edoardo, un giovane giocatore costretto a vivere in carrozzella a causa di un incidente, e lo porterà a una gara di scacchi e pugilato. «È stato bello avere un coprotagonista come lui», spiega, «e molto divertente è stato anche l'incontro con un ragazzo milanese che proverò a far diventare un famoso trapper. I finali sono tutti un po' tristi perché quelli felici sono prevedibili».

«La puntata con Edoardo a Torino mi ha commosso. Viene fuori davvero la capacità di Valerio di cambiare tono», sottolinea la produttrice Simona Ercolani: «Il fatto che la Rai abbia investito in questo progetto è un segnale molto positivo. Valerio è un grande talento e il suo percorso è virtuoso. In questo format è stato molto bravo a toccare degli argomenti delicati, controversi, complessi con una leggerezza e al contempo una profondità rare. Con Lundini ridi e pensi. È una cosa rara».