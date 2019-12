Vanessa Incontrada, contrattempo in diretta: «Devo fare pipì, non riesco ad andare avanti...»

Vanessa Incontrada, contrattempo in diretta a 20 anni che siamo italiani: «Devo fare la pipì, non riesco ad andare avanti...». L'attrice italo-spagnola - che insieme a Gigi D'Alessio conduce lo show di Rai1 - ha dato a un divertente siparietto con Ficarra e Picone, ospiti della puntata di stasera. Poi il contrattempo tutto da ridere.

Ficarra e Picone raccontano ai conduttori una disavventura in hotel: «Erano le tre di notte, il portiere non trovava la nostra prenotazione. Ci ha detto che aveva due stanze disponibili, ma ce ne poteva dare solo una. Nel caso arrivasse qualcun altro...». Ilarità in studio. I due comici mimano la scena e Vanessa Incontrada esplode in una grande risata.

La conduttrice prima si accovaccia a terra a ridere e poi, una volta terminata la gag, rileva ironica: «Non ce la faccio ad andare avanti, mi scappa la pipì... Incrocio le gambe, Gigi, figlio mio vai avanti tu...». Tripudio su Twitter per la spontaneità di Vanessa Incontrada: «Magnifica, la vogliamo a Sanremo».

Ultimo aggiornamento: 23:21

