Elisabetta Canalis a Verissimo in lacrime per la mamma Bruna. Silvia Toffanin commossa

Elisabetta Canalis per la prima non è tornata in Italia per trascorrere il Natale assieme alla madre. La pandemia da Covid ha limitato gli spostamenti ed Elisabetta Canalis, che vive a Los Angeles, non è volata in Sardegna.

Elisabetta Canalis è stata ospite in collegamento con Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha confessato che non avendo impegni di lavoro e, in tempi di coronavirus, non volendo mettere a rischio la salute della mamma Bruna, non è tornata in Italia per le feste: “Non avevo motivi di lavoro per venire - ha spiegato - e non volevo mettere a rischio mia madre. E' il primo Natale che passo senza di lei”.

La famiglia non si è riunita e la mamma dell’ex velina, non ha potuto vedere la nipote. Presto però Elisabetta è convinta di poterla riabbracciare: “Credo che sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler. Vorrei dirle quello che le dico tutti i giorni, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni. Tra poco ci rivedremo e ci riabbracceremo”.

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles dai tempi della sua passata relazione con l’attore George Clooney. Sposata con il dottor Brian Perry, ha una figlia, Skyler Eva, di cinque anni.

