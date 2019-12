Intervista di coppia a Verissimo con Federica Panicucci e Marco Bacini: «Ci piacerebbe sposarci». Per un amore che finisce, come quello tra Paolo Ruffini e Diana del Bufalo, ce n'è uno che procede a gonfie vele. La conduttrice di Mattino 5 si racconta a Silvia Toffanin.

«Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo». Queste le parole di Federica Panicucci e Marco Bacini, nella loro prima intervista di coppia a Verissimo. Molto riservata sulla sua vita privata, la conduttrice di ‘Mattino Cinque’ si confida con Silvia Toffanin e racconta: «Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia, per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto».

Una dichiarazione d’amore suffragata dallo stesso Marco che dichiara: «Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei».

Una passione tanto forte che non può essere scevra da un po’ di gelosia. A tal proposito la conduttrice confida: «Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia».

Federica ha perso il suo adorato padre un paio di anni fa, ma il signor Edoardo ha fatto in tempo a conoscere Marco. A tal proposito confessa commossa: «A mio padre Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene’».

Infine, la conduttrice svela i suoi prossimi progetti televisivi su Canale 5: «A Natale e Capodanno sarò nelle case degli italiani (con il Concerto di Natale in Vaticano il 24 dicembre e Il Capodanno di Canale 5 il 31 dicembre ndr)».



