Verissimo, lo scrittore Jonathan Bazzi: «Scoprire di essere sieropositivi è come sapere di avere la data di scadenza»

A Verissimo lo scrittore e finalista del Premio Strega Jonathan Bazzi. Nel salotto di Silvia Toffanin racconta la sua infanzia difficile con un padre assente, l'omosessualità e la malattia. Un giorno ha scoperto, a causa di una febbre che non se ne andava, di essere sieropositivo al virus Hiv. Il primo romanzo si chiama appunto "Febbre".

Jonathan Bazzi a Verissimo, l'omosessualità

«Fin da quando ero piccolo - racconta - i miei interessi e i miei gusti entravano in tensione con quello che avevo attorno. Le cose da maschi e quelle da femmine erano separate. Io ero attirato dalle bambole e c'erano momenti di imbarazzo. Ho cominciato a chiedere i personaggi femminili dei cartoni. Uno degli insulti era "Femminuccia"».

Jonathan Bazzi a Verissimo, il padre assente

Con mio padre abbiamo vissuto insieme i primi tre anni. Erano dei fidanzatini che hanno provato a convivere perché mia madre era rimasta incinta. Noi abbiamo questo rapporto difficile perché lui non ha la vocazione per fare il padre. Non lo sento da quattro anni.

Jonathan Bazzi a Verissimo, la rivelazione

Infine, racconta della sua sieropositività: «Ero convinto di avere un tumore del sangue. Poi è arrivata la diagnosi ed è stato complicato. Oggi non è più come era negli anni Ottanta, si tiene sotto controllo e l'aspettativa di vita non è paragonabile. Scoprirlo però è come avere una data di scadenza. L'ho detto subito al mio ragazzo e oggi è ancora negativo. Non ho ancora capito come l'ho preso. Alla fine non è neanche importante».