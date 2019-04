Verissimo, Marina La Rosa rifiuta di incontrare Soleil Sorgè e Riccardo Fogli: «Per me erano energia negativa»

D

Secondo alcuni rumor, nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, la seconda classificata dell' Isola dei Famosi si sarebbe rifiutata di incontrare Riccardo Fogli e Soleil Sorgé, i suoi antagonisti nel reality, per poi dichiarare: «». Ma andiamo con ordine.Come riporta il sito di Novella 2000, Marina La Rosa avrebbe motivato così ail suo rifiuto a incontrare Soleil e Riccardo Fogli: «Per quanto mi riguarda non è di certo una questione di invidia solo perché è molto bella e forte. Non posso provare dell’invidia nei confronti di una che ha vent’anni, io alla mia età ho partecipato ad un reality, ma con un atteggiamento diverso, più maturo.. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato».opodella puntata di Verissimo, Marina La Rosa aveva condiviso un post polemico. Post che poi è stato cancellato. E dunque cosa aspettarci dalla puntata? Staremo a vedere.