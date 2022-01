Verissimo ospita (da domani) le storie di C'è Posta per Te: ma non ci sarà Alessia Quarto

Ogni volta è come se fosse la prima volta. Anche quest'anno la prima puntata di C'è Posta per te, andata in onda sabato 8 gennaio, è partita con il botto facendo schizzare lo share di Canale 5 al 29,2% con quasi 6 milioni di telespettatori piantonati sul divano. Spunta così una nuova alleanza al Biscione. Verissimo e C'è Posta per Te si uniscono. Il programma condotto da Silvia Toffanin da domani dedicherà infatti un blocco dedicato ai protagonisti delle storie dello show di Maria De Filippi. A spiegare meglio i dettagli ci ha pensato Mediaset attraverso un comunicato stampa: previsto uno spazio in Verissimo che racconta il dietro le quinte del people show e uno dedicato alle reazioni a caldo dei partecipanti e su quello che è successo dopo l'apertura o la chiusura della busta.

Sabato 15 gennaio si comincerà dalla vicenda commuovente di papà Fernando e delle sue due figlie, avute da donne differenti, Susanna e Giada. Non ci sarà quindi Alessia Quarto. Protagonista indiscussa della prima puntata del programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo è stata sicuramente Alessia, ragazza campana che non ha perdonato il tradimento del fidanzato con la cugina. Una storia che ha fatto alzare un polverone sui social, ma che da quel momento ha reso celebre la giovane che si è distinta per la sua cazzimma e ironia. Alessia che su Facebook ora è "vedova" è ora una icona per il web che posta i riposta le sue battute.