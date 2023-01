Verissimo, dal coming out (presunto) di Federico Fashion Style alla prima intervista di Jolanda Renga: gli ospiti di oggi (sabato 21 gennaio)

Grande attesa per i telespettatori per la nuova puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 21 gennaio, alle 16 su Canale 5. Il salotto di Silvia Toffanin ormai è un appuntamento fisso per gli appassionati di spettacolo e gossip.

Verissimo: gli ospiti del 21 gennaio

Come anticipato nei giorni scorsi a Mediaset arriverà Federico Fashion Style per vuotare il sacco. Dopo l'addio alla sua compagna, Letizia Porcu, e le voci sulla sua "vita parallela", l'hairstylist dei vip è pronto a dire la verità. E gli esperti di cronaca rosa sono certi che dichiarerà di essere gay.

Tra gli ospiti della puntata in studio c’è Adriano Panatta. Uno dei tennisti italiani più grandi di sempre si racconta per la prima volta in esclusiva: dal grande successo professionale alla sua vita privata. Con lui in studio la moglie Anna.

La prima intervista di Jolanda Renga

Grande spazio poi alla prima intervista televisiva di Jolanda Renga, la figlia («brutta» per gli haters) di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La ragazza qualche giorno fa ha deciso di sfogarsi contro i bulli del web, che da anni commentano in maniera offensiva i suoi video accusandola di essere «brutta». Ha replicato con una maturità spiazzante lei che a soli 18 anni è riuscita a dare una vera e propria lezione di vita ai leoni da tastiera. «Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po' il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre»

Le anticipazioni

In studio da Silvia Toffanin anche Lory Del Santo per una intervista a cuore aperto tra gioie e grandi dolori della sua vita. Infine la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini: dall’incontro a Uomini e Donne al matrimonio fino alla nascita del quarto figlio.