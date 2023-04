Verissimo, Ramon è l'ultimo eliminato da Amici: «Avrei voluto smettere di ballare...». Poi il dolore segreto

Ramon è stato il primo ospite della puntata del sabato di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il ballerino, che è anche stato l'ultimo eliminato della scuola di Amici, ha raccontato la sua esperienza all'interno del talent show dove ha conosciuto gli altri allievi, che si sono trasformati in dei veri e propri amici e dove ha lavorato con la maestra Celentano con la quale si è trovato molto bene. Il ballerino, poi, ha anche parlato del dolore vissuto per la perdita della mamma e dell'amore che nutre per la sorella.

Ramon è stato l'ultimo eliminato dalla scuola di Amici: il ballerino è uscito durante l'ultima puntata del serale. Ramon era il pupillo della maestra Celentano che ha sempre molto apprezzato il suo talento: «Io e la maestra siamo in realtà molto simili. Non ho mai avuto timore di lei, nemmeno quando, più volte, mi ha sospeso la maglia. Non ho mai avuto paura perché ho capito che quando ti mette alla prova è perché conosce il tuo valore e, poi, è una persona che sa ascoltare ed è una professionista». Ramon, ora, partirà per gli Stati Uniti visto che è stato ingaggiato per alcuni mesi dalla prestigiosa scuola di danza Complexions Contemporary Ballet.

Ramon ha vissuto un momento molto particolare e doloroso della propria vita: la perdita della sua mamma quando aveva 11 anni. Il ballerino è cresciuto con la sorella Denise, più grande di lui di cinque anni che ha sempre creduto in lui e nel suo talento per la danza.