A Verissimo in esclusiva mondiale i volti storici di Beautiful: Brooke, Ridge, Eric e Stephanie

In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di “Beautiful”, in esclusiva mondiale a Verissimo-Le storie, si raccontano i quattro storici personaggi della più celebre soap opera americana. Per la prima volta insieme in una video intervista: Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) e i mitici personaggi di Ridge (interpretato per 25 anni da Ronn Moss) e Stephanie (alias Susan Flannery, non più presente nella serie) condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni, fin dal 4 giugno 1990.



