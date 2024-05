Veronica Maya a “Storie di donne al bivio”: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile»

Veronica Maya: «Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile». La rivelazione choc in tv. Non l'ha mai raccontato prima, lo fa con Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda martedì 28 maggio in seconda serata su Rai 2. Veronica Maya, conduttrice e attrice, rivela di aver rischiato la morte per una emorragia che l'ha colpita quando era alla dodicesima settimana di gravidanza durante un Capodanno in Brasile.

La rivelazione choc a Monica Setta

«Ero con Marco (Moraci, chirurgo plastico, suo marito e padre dei tre figli Riccardo, Tancredi e Katia, ndr) - dice -.