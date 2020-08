Via la Spezia 127, la sitcom nata durante la quarantena

Via la Spezia, 127 è una sitcom scritta da Giulia Fiume e Francesca Anna Bellucci, attrici protagoniste nella serie; prodotta dalla Lightcut Film e diretta da Andrea Tubili. Racconta la storia di cinque condomini: Gigi ed il suo gatto Lemon, postino fedelissimo al protocollo Covid, Gabry e Marta, la coppia stabile. Mario, single strategicamente disoccupato e Vanessa autrice TV e “nuova” nel condominio. Trascorsi i 60 giorni di quarantena e giunti allo scoccare della Fase 2, assisteremo alle conseguenze che l’isolamento ha generato nelle vite dei nostri protagonisti. Alcuni di loro si conoscono, altri nel tempo avranno modo di incontrarsi ed approfondire la conoscenza, saremo spettatori di veri e propri colpi di scena. Le puntate si sviluppano durante il periodo di lockdown ed affrontano alcuni dei temi più comuni, strettamente legati alle varie fasi della quarantena, imposta dal governo. In ogni capitolo viene trattato un argomento specifico ed al suo interno, i vari personaggi hanno una finestra temporale di sessanta secondi durante la quale vengono sviscerati gli elementi legati al tema, in maniera autoconclusiva. Le uniche contaminazioni che avranno tra di loro, sono legate agli ambienti comuni del condominio, scale, ascensore, ingresso e terrazzo. Nel resto del tempo la loro vita si svolge all’interno delle mura domestiche e di tanto in tanto, alcune delle loro azioni andranno ad incidere con rumori, disturbi e suggestioni, sulla vita degli altri condomini, strategicamente collocati all’interno della palazzina.

VIA LA SPEZIA 127 // PROMO from Lightcut Film on Vimeo.

