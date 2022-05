Victoria Cabello conquista Pechino Express: «Dopo la malattia è stata una vera rinascita»

Ride, si muove sulla sedia, è carica come una molla. Poi la voce le si spezza, si commuove, le viene da piangere e non riesce a trattenersi in conferenza stampa. «È stata una rinascita. Con Pechino Express, finalmente, ho ritrovato me stessa». Victoria Cabello, 47 anni, la frangetta più famosa della tv pre-digitale, è tornata. Vincitrice del programma di Sky Pechino Express, dove ha trionfato giovedì scorso insieme all'amico di una vita,...

