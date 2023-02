Victoria Cabello torna in tv con un suo show, il primo dopo la malattia di Lyme: al suo fianco Paride Vitali

Victoria Cabello torna alla guida di un programma tutto suo per il prime time di TV8 il prossimo maggio. Le riprese del nuovo format, ideato e prodotto da Banijay Italia e di cui Victoria è anche co-autrice, sono appena iniziate, e vedono al suo fianco l'amico di sempre Paride Vitale. Si ricongiunge dunque la coppia vincitrice dell'ultima edizione di Pechino Express, squadra che soffre non si cambia. I due saranno i protagonisti di viaggi imprevedibili, e non convenzionali in perfetto stile Cabello.

Finalmente torna Victoria ormai troppo lontana dalla conduzione. Non si sa ancora molto sul nuovo show, ma andrà in onda in prima serata a partire da maggio 2023. Era da tempo che la conduttrice sperava di tornare in tv con uno show tutto suo. E ha avuto molti anni per riflettere sul format da mettere in scena visto che per molto tempo si è trovata costretta a chiudersi in casa.

La malattia di Lyme e lo stop alla tv

Durante un viaggio all'estero, Victoria Cabello contrae la malattia di Lyme, un'infezione trasmessa dalla puntura di zecche, molto debilitante. Non le viene diagnosticata subito: ci vuole più di un anno. Un periodo durissimo e difficile per la conduttrice che, per questo, si ritira dagli schermi.

«Un calvario», lo definirà lei. Ha problemi di memoria, non ricorda le parole, è semi paralizzata e depressa. «Non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv», confesserà al Corriere della Sera.

Nel 2017, finalmente guarita, torna in tv con ruoli minori. La scorsa primavera, però, partecipa a Pechino Express in coppia con l'amico Paride Vitale. In viaggio tra Turchia ed Emirati Arabi, i due vincono il programma, suggellando la definitiva ripresa dell'ironica e divertente conduttrice anglo-italiana.