«Hey Paul torna in Italia», il video dei fan di Macca

Hey Paul sulle note di Hey Jude. I fan di "Macca" hanno girato un video per ringraziare il baronetto di aver preso le loro difese nella vicenda del concerto italiano saltato. Paul McCartney era intervenuto sulla sua pagina Facebook per criticare la decisione del governo italiano di non rimborsare i biglietti (alcuni pagati a peso d'oro) dei concerti di Lucca e Napoli e di convertirli in buoni da spendere per altri spettacoli.

Ora gli occhi dei fan sono puntati sui numerosi emendamenti al decreto che lasciano aperta un'ultima speranza al rimborso. Anche il ministrop Franceschini era intervenuto ed era sembrato ottimista. «È evidente che la ratio della norma è che il voucher valga solo per un concerto dello stesso artista e che se questo non si terrà lo spettatore avrà diritto al rimborso. Il Parlamento credo potrà intervenire in conversione per togliere ogni dubbio interpretativo sulla normà», queste le parole del ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, interpellato dai giornalisti in merito alla protesta di Paul McCartney sul tema del rimborso dei voucher.

