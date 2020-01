«Vieni da me», Caterina Balivo s'infuria con una ragazza del pubblico in studio

Caterina Balivo s'infuria a Vieni da me con un membro del pubblico in studio: «Non adesso...». Oggi, durante la puntata del salotto di Rai1, la conduttrice ha redarguito in diretta una ragazza del pubblico. Ma andiamo con ordine.

In quel momento, Caterina Balivo stava parlando con Lorenzo Farina, responsabile social della trasmissione e inventore della celebre pagina Baby George ti disprezza. Ma proprio mentre parla Farina, dietro di lui avviene qualcosa che fa indispettire la conduttrice.

La ragazza inquadrata dietro il social media manager si sta osservando con accuratezza le unghie. Caterina, con la sponaneità che la contraddistingue, la redarguisce: «La ragazza dietro, magari le unghie dopo...». Breve momento di imbarazzo, poi la trasmissione continua.

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA