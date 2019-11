Elisabetta Gregoraci, incidente hot a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a coprirla. «Il reggiseno...». Oggi, l'attrice calabrese è stata ospite del salotto di Rai1. Elisabetta Gregoraci ha presentato il film di cui è protagonista, attualmente nelle sale, Aspromonte, la terra degli ultimi. Ma durante l'intervista c'è stato un piccante contrattempo.

Parlando della sua infanzia, Elisabetta Gregoraci racconta di essere stata un maschiaccio e di aver giocato a calcio. A quel punto, Caterina Balivo le chiede di fare qualche palleggio, ma la Gregoraci, che indossa un vestito stretto, non riesce. Il tentativo di palleggio causa però un inconveniente. Credendo di non essere ripresa, l'ex compagna di Briatore infila una mano nella camicetta per sistemare il reggiseno. «Continua a salire...», dice a Caterina Balivo.

Le telecamere però riprendono la scena e la conduttrice interviene per coprire Elisabetta. Neanche a dirlo, la gag piccante fa il giro dei social.

