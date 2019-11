Vieni da me, Emanuela Grimalda: «Sono stata fidanzata con Stefano Accorsi» e Caterina Balivo reagisce così

LEGGI ANCHE

Vieni da me,rivela a: «Sono stata fidanzata con Stefano Accorsi». Ieri, l'attrice bolognese - in onda su Rai2 con la fiction Volevo fare la rockstar - si è raccontata nel salotto di Rai1, dagli esordi ad oggi. Emanuela Grimalda ha anche raccontato di un suo ex fidanzato famoso.Ecco le sue parole: «Sono stata fidanzata due anni con. All'epoca lavoravo in teatro, è stato lui a spingermi a provare con il cinema. Io pensavo che il grande schermo non facesse per me, che ci lavorassero solo le belle. Lui mi ha spinta a trasferirmi a Roma. Ma quando mi sono arrivata nella Capitale ci siamo lasciati». Caterina Balivo sottolinea l'importanza di una storia di due anni e l'avvenenza dell'ex.Emanuela Grimalda, oggi 55enne - famosa anche per il ruolo di Ave in Un medico in famiglia - racconta anche di un concorso per comici a cui partecipò a Bologna all'età di 25 anni e che per lei fu un vero trauma: «Non rideva nessuno, mi fischiavano solamente. Eri un po’ carne al macello… Non sono uscita di casa per una settimana. Mi vergognavo e quella ferita scottava. Ma le sberle o ti distruggono o ti svegliano.».L'attrice conclude parlando del figlioletto Giaime, avuto a 50 anni: «Ho scoperto di avere una vita piena di cose, ma molte non servivano. Ho seguito un percorso di analisi, cominciato perché volevo andare a fondo. E così ho scoperto di avere questo spazio dentro di me…».