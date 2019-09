Vieni da me, Francesco Monte: «Ecco perché mi sono innamorato di Isabella...», e Caterina Balivo reagisce così

Mercoledì 25 Settembre 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 19:31

Vieni da me, Francesco Monte: «Ecco perché mi sono innamorato di Isabella...». Caterina Balivo reagisce così. Il concorrente di Tale e Quale Show è stato ospite della trasmissione pomeridiana di Rai1, dove si è raccontato a cuore aperto. Il body shaming da piccolo, quando le bambine lo avrebbero dileggiato per il suo peso, la perdita della mamma e il nuovo amore. La modella Isabella De Candia, conosciuta tre mesi dopo la fine della storia con Giulia Salemi.Ecco le parole di Francesco Monte: «È italiana, di Molfetta, pugliese come me, parliamo la stessa lingua. Ci siamo conosciuti durante un aperitivo e non ci siamo più mollati».In studio si rumoreggia e Caterina Balivo riporta il commento di una spettatrice: «Moglie e buoi dei paesi tuoi. E qui si potrebbe aprire un capitolo...». L'allusione è probabilmente alle due precedenti relazioni di Monte, con Cecilia Rodriguez e con Giulia Salemi. Ma l'attore non cita le ex fidanzate. La trasmissione continua.