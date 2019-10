Vieni da me, Giada dice no alla proposta di matrimonio di Giovanni Conversano: «Ecco perché»

Domenica 6 Ottobre 2019, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 13:56

Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano, è tornata a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, dopo la proposta di matrimonio ricevuta una settimana fa. La Pezzaioli non aveva dato alcuna risposta al padre di sua figlia, aveva solo detto: «Vedremo», gelando lo studio e nell'ultima puntata trasmessa ha voluto dare dei chiarimenti.La Miss ha spiegato che la proposta è arrivata in modo improvviso: «Immaginavo una proposta diversa, un anello che è un simbolo, anche di bigiotteria», chiarisce che si sarebbe immaginata quindi qualcosa di diverso, «Pensavo a un qualcosa di più intimo. Mi dispiace aver reagito così, non era mia intenzione… Giovanni è poco romantico. In quel momento non me la sono sentita di dire ‘sììì'».Dopo le parole la Balivo manda in onda una clip con Conversano: «Io oggi sono qui a casa con Enea, ho capito la reazione che hai avuto l’altro giorno. Ti amo profondamente, volevo essere certo che fossimo in due a volere ciò […] La mia proposta è ancora valida, anche se comprendo le tue esigenze». Giada però resta nelle sue convinzioni dicendo che la risposta che darà la darà a 4 occhi, ma senza sbilanciarsi. Secondo epic fail per Conversano