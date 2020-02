Gessica Notaro ospite a Vieni da me, una frase fa infuriare Caterina Balivo: «Non è possibile...». Oggi, la modella ex concorrente di Ballando con le Stelle è stata ospite nel salotto di Rai1. Gessica Notaro ha raccontato ancora una volta il dramma dell'aggressione con l'acido. Ma una sua dichiarazione avrebbe fatto impallidire Caterina Balivo.

Ecco le parole di Gessica Notaro: «C'è chi dice che grazie all’acido sono diventata famosa, quindi l'aggressione mi avrebbe portato benefici tutto sommato…». Il pubblico, allibito, rumoreggia.

Caterina Balivo, visibilmente scossa, afferma: «Non ci voglio credere... Non è possibile. Mi vergogno io stessa per queste persone».

Ultimo aggiornamento: 20:00

