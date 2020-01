Beppe Bergomi, sms inaspettato in diretta: «È in ospedale...». Caterina Balivo allibita

Beppe Bergomi a Vieni da me, arriva un sms inaspettato in diretta: «È in ospedale...». Caterina Balivo allibita. Oggi, il campione del mondo dell' '82 è stato ospite nel salotto di Rai1. L'ex calciatore si è raccontato a cuore aperto, dalla vita privata alla carriera. E si è divertito con le gag di Caterina Balivo, poi un messaggio inaspettato.

La conduttrice ha chiesto a Bergomi di scrivere nel gruppo whatsapp dei campioni del mondo per leggere in diretta le risposte. Il primo a scrivere è Ciccio Graziani, poi Alessandro Altobelli e gli altri. Caterina Balivo legge divertita i messaggi. Poi ne arriva un altro e lei lo legge a Bergomi: «Ce n'è un altro 'Grande zio'». Bergomi prende il suo cellulare e dice: «No, questo è un mio amico. È in ospedale...». Caterina Balivo, presa alla sprovvista, risponde: «Mi dispiace spero niente di grave...».

Chiarito l'equivoco, si cambia argomento. Bergomi racconta del rapporto col papà: «L'ho perso a 16 anni. Lui non era un grande appassionato di calcio, è stato un amatore della bicicletta. Mi dispiace che non mi abbia visto giocare. Mia madre invece era molto agitata e mentre ero in partita andava a trovare mio padre al cimitero. Si affidava a lui».

