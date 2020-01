​Drupi rivela: «Piccola e fragile è dedicata a mia moglie»

Dopo oltre 45 anni, Drupi svela nel salotto di Rai1 a “Vieni da me” che l’ispirazione per la canzone “Piccola e fragile”, indimenticabile successo del 1974, venne da sua moglie Dorina, che allora lavorava con lui come corista.

“L’idea è venuta guardandola. Con l’autore di allora volevamo fare una canzone d’amore dedicata a qualcuno, e io dissi: ‘Guarda quella corista lì, così brava, bella e piccolina. Sembra fragile…’ e tac! È nata la canzone”.

Un fatto di cui neanche la stessa Dorina era a conoscenza, tanto che quando Caterina Balivo le aveva chiesto se fosse lei la protagonista della canzone “Piccola e fragile” aveva risposto che non lo sapeva.

