Vieni da me, la stoccata di Simona Izzo a Belen: «Costanzo? Ecco perché non lo sposai»

Simona Izzo senza freni a Vieni da me, la trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo in onda su Rai1. L'attrice, regista, e scrittrice italiana ha voluto dire la sua sulla difinizione di attrice che è stata attribuita alla showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma la Izzo ha anche parlato della sua lunga carriera e dei suoi diversi amori, da quello per Ricky Tognazzi con cui è sposata dal 1995, a quelli passati come per Maurizio Costanzo e Antonello Venditti.

La chiacchierata con la Balivo anzittuto s'è rivelata come l’occasione per una frecciatina a Belen Rodriguez quando il suo nome è comparso nella rosa di attrici di cui non sarebbe gelosa se il marito regista le scegliesse per un film: «Se dovessi scegliere un’attrice per fare un film con tuo marito, chi sceglieresti?», la domanda della conduttrice; «Belen Rodriguez? Non è un’attrice, è un eufemismo!», ha esclamato la Izzo: «Ma dai, l’hai vista fare qualcosa? Ricordi qualcosa? Vedi, non è un’attrice!» ha aggiunto ancora dopo l'intervento della Balivo.





Spazio però, come detto, anche al matrimonio con Antonello Venditti, finito nel 1978 dopo tre anni:

Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni

, ha detto Simona Izzo, pungente anche confronti dell’ex marito:

Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!

. Dopo un breve accenno alla storia con Maurizio Costanzo con cui non c’è stato il matrimonio “per mancanza di tempo”, la regista ha raccontato come ha convinto Ricky Tognazzi a sposarla:

L’ho stalkerizzato. Non è una questione economica, ma un riconoscimento di un grande amore, una forma di educazione

.

